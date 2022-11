Black Friday Unieuro: MacBook Air da 13 pollici in offerta a meno di 1000 Euro

Mentre continua il Temptation Black Friday di Unieuro, continuiamo a spulciare le promozioni che vengono proposte dalla catena di distribuzione. Tra i numerosi prodotti disponibili a prezzi ridotti segnaliamo anche il MacBook Air con chip M1, su cui è possibile godere di una riduzione del 18%.

Nello specifico, il laptop nella versione da 13 pollici con GPU 7-core e GPU 8-core, con SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM viene proposto a 999 Euro, in calo del 18% rispetto al prezzo di listino di 1229 Euro di listino.

Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 333 euro a tasso zero ed interessi zero, con Klarna o con PayPal: queste due opzioni possono essere scelte direttamente al momento del check-out. Chiaramente disponibile anche il pagamento in un'unica soluzione.

Il laptop sfoggia un pannello da 13 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel, ed arriva con macOS Big Sur come sistema operativo. Tuttavia, è possibile comunque installare macOS Ventura che è stato lanciato qualche settimana fa.

Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina del Temptation Black Friday di Unieuro, la promozione che sarà attiva online ed in store fino al prossimo 9 Novembre 2022 e che anticipa il Venerdì Nero dello Shopping.