Il Black Friday di Unieuro è mostruoso: tutte le offerte del volantino di domani!

Gran finale per il Black Friday 2019 , che si concluderà il prossimo 2 Dicembre in occasione del Cyber Monday. A tal proposito, la catena di distribuzione ha annunciato quattro giorni di nuove offerte "ancora più impressionanti", nell'ambito dell'Addams Black Friday in corso da qualche giorno.

In copertina troviamo il TV Sony OLED 4K da 55 pollici, a 1499 Euro, il 28% in meno rispetto ai 2099 Euro di listino, insieme al MacBook Air del 2019 da 13 pollici con processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione ed SSD da 128GB al prezzo di 949 Euro. Il P30 Pro di Huawei invece potrà essere acquistato a 649 Euro.

Dal fronte dei televisori, il Samsung QLED da 75 pollici 4K HDR è disponibile a 1799 Euro, il 48% in meno dai 3.499 Euro precedenti. Il TV LG NanoCell AI ThinkQ da 49 pollici sarà invece potrà essere portato a casa a 699 Euro, il 41% in meno dai 1.199 Euro di listino.

In sconto sarà disponibile anche il Surface Pro 7 di Microsoft, ad 849,99 Euro con tastiera abbinata, per un risparmio del 30% rispetto ai 1.218,99 Euro.

Ricca anche l'offerta dal fronte Apple: iPhone 11 potrà essere acquistato a 759 Euro, iPhone Xs a 789 Euro, Apple Watch Series 3 a 219 Euro, ed iPad di settima generazione a 399 Euro. L'iMac da 21,5 pollici invece passa a 1.249 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.