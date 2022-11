Black Friday Unieuro: offerta speciale solo online su OPPO A94, 35% in meno

Oltre allo smartphone ASUS ROG Phone 6 in offerta per il Black Friday 2022, Unieuro propone in esclusiva online una super offerta sullo smartphone OPPO A94, modello di fascia media compatibile con il 5G venduto al 35% in meno ancora per pochi giorni.

Innanzitutto, analizziamo il dispositivo nelle sue specifiche tecniche: OPPO A94 5G si presenta con il SoC Mediatek Dimensity 800U sotto la scocca, accompagnato in questa versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD. La batteria è da 4.310 mAh con ricarica a 30W, il display un AMOLED FHD+ da 6,43”a 60Hz e, lato fotocamera, si trovano quattro sensori posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP monocromatica + 2 MP macro) e uno anteriore da 16 megapixel.

Normalmente questo dispositivo mobile viene venduto a 369,90 euro e, presso le maggiori catene di distribuzione, non è mai sceso sotto il muro dei 250 euro. Ebbene, Unieuro lo propone a 239,90 euro in occasione del Black Friday. Attenzione, però, poiché questo sconto vale soltanto online e fino alle 23:59 del 27 novembre. Il pagamento può essere completato anche in tre rate da 79,96 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal; inoltre, la consegna a domicilio è gratuita.

Se invece state cercando un televisore in offerta, Unieuro propone un Samsung OLED 4K a un prezzo ottimo.