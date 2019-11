Black Friday Unieuro: le offerte del mostruoso gran finale

E' iniziato oggi il "Mostruoso Gran Finale" del Black Friday di Unieuro, che è stato annunciato ieri e si concluderà il 2 Dicembre, in occasione del Cyber Monday. Vediamo oggi quali sono le offerte più interessanti.

Le AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless sono disponibili al prezzo di 179 euro, il 21% in meno rispetto ai 229 Euro proposti da Apple. Lo smart speaker Google Home invece passa al prezzo di 69,90 Euro, per un risparmio di 30 Euro se confrontato al prezzo di listino.

Ricca l'offerta per gli smartphone: Honor 20 da 128GB può essere acquistato a 349,00 Euro, 150 Euro in meno dai 499,99 Euro precedenti. In sconto troviamo anche Xiaomi Redmi Note 8 Pro, a 239 Euro, mentre il Redmi Note 8T con 4GB di RAM e 64GB di memoria è disponibile a 179 Euro. Huawei P30 Pro invece è disponibile a 649 Euro, mentre il Galaxy S10 in offerta subisce un taglio del prezzo del 32% a 629 euro.

Per quanto riguarda i TV QLED, la Samsung Serie 8 QE65Q80RAT è scontata a 1299 euro, mentre il modello QLED 4K da 55 pollici Q90R 2019 a 1399 Euro. Scendendo di prezzo troviamo invece il modello Q60R 2019 da 65 pollici ad 849 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.