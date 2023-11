Black Friday Unieuro, prezzi pazzi sui TV OLED: che sconti!

Con lo sconto extra del 24% di Unieuro, è possibile portare a casa a prezzo ridotto tantissimi modelli di TV LG OLED, che possono essere acquistati a prezzi davvero molto convenienti.

Il TV LG OLED B3 da 55 pollici viene proposto a 987,24 Euro, rispetto al prezzo consigliato di 1999 Euro. In sconto troviamo anche l’LG OLED evo 55 della Serie C3 da 55 pollici a 1215,24 Euro, in calo rispetto ai 1599 Euro precedente ed il prezzo consigliato di 2199 Euro.

Fronte Samsung, segnaliamo anche lo sconto sul QE55S90CATXZT da 55 pollici della Series 9, che è disponibile a 1291,24 Euro, in calo di 407,76 Euro rispetto al prezzo precedente di 1699 Euro, mentre lo sconto è ancora più corposo se si tiene conto che il prezzo consigliato è di 2199 Euro di listino.

Beneficia dello sconto extra anche il Sony BRAVIA XR-65A83L da 65 pollici, che è disponibile a 1944,24 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 2999 Euro, mentre il prezzo consigliato è di 2499 Euro.

A 987,24 Euro è possibile portare a casa il TV Philips OLED 48OLED718 da 48 pollici, che di listino costa 1399 Euro.

Ricordiamo che per beneficiare dello sconto extra del 24% di Unieuro è necessario aggiungere i prodotti nel carrello.

