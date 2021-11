Black Friday Unieuro: sconto esclusivo sull'aspirapolvere Dyson V12 Slim Absolute

Continua anche da Unieuro il "Manà Manà Black Friday", il volantino che ci proietta al Black Friday del 2021 e che permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. La lista è davvero molto ampia ed include anche un'aspirapolvere Dyson.

Si tratta della Dyson V12 Slim Absolute Nichel, che nella colorazione porpora è disponibile a 499 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 549 Euro di listino.

L'aspirapolvere, senza sacchetto e senza fili, garantisce un'autonomia di 60 minuti con un tempo di ricarica di 3,5 ore, a fronte di una potenza di aspirazione di 150W. La consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è gratuita, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza extra della durata di dodici mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, a 69,99 Euro.

Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta su uno dei modelli più interessanti del listino Dyson. Il Manà Manà Black Friday 2021 di Unieuro è attivo sia online che nei negozi fino al prossimo 25 Novembre, quando presumibilmente sarà sostituito dal volantino del Venerdì Nero dello Shopping vero e proprio. Come sempre, consigliamo di seguire la nostra pagina del Black Friday per non perdervi nessuna promozione.