Black Friday Unieuro: sconto sul Lenovo Ideapad Slim 3 da 15 pollici

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nella giornata di ieri Unieuro ha lanciato il volantino del Black Friday 2023 che propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti. In lista troviamo anche un laptop Lenovo della gamma IdeaPad Slim.

Si tratta del Lenovo Ideapad Slim 3, che può essere acquistato a 549 Euro, in calo del 21% rispetto ai 699 Euro di listino. Il laptop è dotato di uno schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, mentre il display offre una risoluzione di 1920x1080 pixel.

Unieuro propone anche il pagamento in tre rate mensili da 183 Euro al mese, con Klarna e PayPal a tasso zero ed interessi zero: tale opzione può essere scelta direttamente al momento del checkout.

L’offerta sarà disponibile, sia online che nei negozi, fino al 15 Novembre 2023. Come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.