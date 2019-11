Black Friday Unieuro: sei mesi di calcio in streaming su DAZN in offerta

Interessante offerta su DAZN disponibile nel volantino del Black Friday 2019 di Unieuro. La catena di distribuzione italiana propone un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio che non hanno un abbonamento a DAZN.

Da venerdì 22 Novembre, fino a Domenica 8 Dicembre, solo nei negozi Unieuro sarà possibile acquistare a 39,99 Euro al posto di 59,99 Euro il pacchetto che garantisce sei mesi di visione dal momento del riscatto del codice.

Ma non è tutto, perchè fino al 31 Dicembre 2019 da Esselunga acquistando una carta prepagata DAZN da tre mesi (29,99 Euro), sei mesi (59,99 Euro) o un anno (99,99 Euro) sarà possibile ottenere rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che potranno essere caricati sulla carta Fidaty.

Insomma, quest'anno anche DAZN partecipa attivamente al Black Friday grazie ad Unieuro ed Esselunga, che danno agli utenti la possibilità di accedere a degli sconti molto interessanti per accedere alla piattaforma di streaming calcistica, che trasmette tutto il campionato spagnolo e francese e tre partite di Serie A a turno.

Per correttezza precisiamo che al momento dell'acquisto della card sarà dato un codice che dovrà essere riscattato tramite la pagina ufficiale: seguendo le istruzioni sarà possibile accedere alla piattaforma creando un account o abbinando quello già esistente.