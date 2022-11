Black Friday Unieuro, smart TV Samsung QLED 2022 a metà prezzo

Continua ancora il volantino Temptation Black Friday lanciato da Unieuro a fine ottobre e, al suo interno, spiccano specialmente televisori di ultima generazione a prezzi molto interessanti. Tra di essi, di seguito parleremo di un Samsung QLED del 2022 al 46% in meno.

Per essere precisi si tratta del modello Samsung QE55Q70B della Series 7, dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate pari a 100Hz, supporto a HLG, HDR10+, Quantum HDR e AMD FreeSync Premium Pro lato video, oltre a tecnologie per il gaming come ALLM e Game Motion Plus. Lato audio, invece, abbiamo la codifica Dolby Digital. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo fissato da listino è pari a 1.299 euro; Unieuro, però, con il volantino ora attivo lo abbassa a 699,90 euro, ovvero del 46%. Il pagamento può essere completato anche in 3 rate da 233,30 euro senza interessi con Klarna e PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita.

Se quindi state cercando un nuovo televisore, per di più di ultima generazione, questa iniziativa promozionale ora disponibile da Unieuro fa proprio al caso vostro.

Su Amazon Italia, invece, in queste ore è disponibile un altro smart TV Samsung 4K a 400 euro in meno.