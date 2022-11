Black Friday Unieuro, smartwatch Garmin Venu scontato a metà prezzo

Proprio mentre Garmin annuncia lo smartwatch ibrido Instinct Crossover, da Unieuro grazie al volantino del Black Friday 2022 si può comprare lo smartwatch Garmin Venu a metà prezzo. Analizziamo nel dettaglio questa offerta e il dispositivo indossabile nelle sue caratteristiche tecniche.

L’orologio Garmin Venu è dotato di uno schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione pari a 390x390 pixel, coperto da vetro Corning Gorilla Glass e posto su cassa da 43mm in acciaio inossidabile, da legare al polso con il cinturino in silicone. Si tratta di un modello unisex adatto allo sport, con supporto a GPS satellitare e a funzionalità per monitorare frequenza cardiaca e attività fisica, compreso il consumo delle calorie. Insomma, ha tutto lo stretto necessario per operare come smartwatch sportivo.

Il prezzo di listino di 379,90 euro subisce un taglio del 47% fino agli attuali 199,99 euro necessari per l’acquisto, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal. La consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio. Ricordiamo, a proposito, che questa offerta è valida sia online, sia presso i punti vendita fisici della catena di distribuzione italiana. Se quindi volete un nuovo smartwatch per voi o state pensando in largo anticipo ai regali di Natale, questo modello può proprio fare al caso vostro.

Sempre da Unieuro, grazie al medesimo volantino, si può comprare anche Samsung Galaxy S22 a 600 euro.