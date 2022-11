Black Friday Unieuro: super sconto sul TV LG OLED da 55 pollici C1

Con le nuove offerte Unieuro del Black Friday 2022, la catena di distribuzione propone uno sconto del 25% su un TV LG OLED da 55 pollici della gamma C1, su cui si può risparmiare un'ottima somma rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è l'OLED55C15LA da 55 pollici, che è disponibile a 711,69 Euro, appunto il 25% in meno rispetto ai 949 Euro di listino. Non sono disponibili informazioni sulla disponibilità, ma come sempre consigliamo di completare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Unieuro permette di effettuare il pagamento in tre rate da 237,23 Euro senza interessi ed a tasso zero sia attraverso Klarna che PayPal, scegliendo l'opzione dedicata direttamente nella pagina di pagamento.

Il TV è basato sul processore a9 Gen4, e supporta anche la Filmmaker Mode oltre che il Dolby Vision IQ. Fronte gaming è garantito il supporto HDMI 2.1, G-SYNC ed all'AMD FreeSync Premium, mentre a livello software è presente webOS 6.0 con il telecomando puntatore e Google Assistant ed Alexa integrati come assistenti vocali.

