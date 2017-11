Black Friday Unieuro: TV 4K Sony, Samsung ed LG in offerta

Sono davvero tantissimi i televisori in 4K UHD proposti in offerta, in occasione del Black Friday, da Unieuro. La popolare catena di distribuzione, attraverso il proprio sito web offre agli utenti una vasta proposta di TV a prezzi scontati.

Ne abbiamo scelti per voi poco più di dieci, che vanno a coprire diverse fasce di mercato, prezzo e dimensioni. Chiaramente però la lista che vi proponiamo in calce non è indicativa in alcun modo, e nel link che trovate sotto è possibile consultare anche le altre offerte.

Tutte le altre televisioni in offerta, solo per la giornata di oggi su Unieuro.it, sono disponibili a questo indirizzo.

L'occasione giusta per prepararsi all'approdo in Italia di Sky Q?