Black Friday Unieuro, TV LG OLED 2022 da 48' a meno di 1.000 euro

L’iniziativa promozionale dedicata al Black Friday lanciata da Unieuro a fine ottobre sta proseguendo, e le offerte sono davvero molte. Per quanto concerne il mondo dei televisori, oltre al TV Samsung QLED 2022 a metà prezzo è possibile trovare un LG OLED 2022 da 48” a meno di 1.000 euro.

Si tratta di un modello che già abbiamo trattato in molte occasioni, tra più volantini proposti dalla catena di distribuzione italiana: è lo smart TV LG OLED48A26LA, caratterizzato da un display Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con refresh rate nativo di 50Hz e tempo di risposta di 1ms. Supporta le tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo WebOS 22 si presenta con app preinstallate come Spotify, Amazon Prime Video, Netflix e DAZN.

Il prezzo di 1.299 euro si abbassa a 899,90 euro per i prossimi giorni, con consegna a domicilio gratuita e pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ricordiamo dunque che questa promozione è valida sia online, sia presso i punti vendita Unieuro. La data di conclusione è fissata al 9 novembre, ma è altamente probabile che Unieuro opti per la proroga dell’iniziativa; ciononostante, il catalogo di dispositivi in sconto potrebbe variare e non includere più questo modello LG OLED di ultima generazione.

Nel frattempo, proprio oggi 7 novembre 2022 sono arrivate le Offerte Solo Online di Unieuro fino al 13 novembre.