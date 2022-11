Black Friday Unieuro: questo TV Xiaomi costa quasi la metà, solo 300 euro

Mentre proseguono le Offerte Solo Online della settimana da Unieuro, la stessa catena di negozi continua a proporre il volantino Temptation Black Friday ricco di sconti su televisori di ultima generazione. Tra i tanti, di seguito riprenderemo un TV Xiaomi 4K da 55” a quasi metà prezzo.

Stiamo parlando del modello Xiaomi Mi TV P1, il cui display ha la risoluzione di 3840 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento nativa pari a 60Hz. Le tecnologie video supportate sono HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre il comparto audio beneficia della codifica DTS-HD. Lato sistema operativo troviamo Android 10, e non può mancare il decoder DVB-T2 per supportare il digitale terrestre di ultima generazione. Ricordiamo, infatti, che a fine anno avverrà lo switch-off definitivo.

Unieuro propone questo televisore a 299 euro; di listino costerebbe 549,90 euro, ergo gode di uno sconto del 45%. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione online o in tre rate senza interessi grazie a Klarna o PayPal, a libera scelta. La consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio se preferite ottenerlo il prima possibile evitando l’attesa di qualche giorno.

Dallo stesso volantino realizzato per il mese di novembre 2022 in precedenza abbiamo ripreso il Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900 euro.