Black Friday Vodafone: un Galaxy A3 in omaggio fino al 26 novembre

Interessante promozione lanciata da Vodafone in occasione del Black Friday. L’operatore telefonico rosso, infatti, ha annunciato che tutti coloro che decideranno di acquistare undi, riceveranno in omaggio undel 2017.

Punto estremamente interessante della promozione è rappresentato dal fatto che gli smartphone potranno essere acquistate a rate, sia dai nuovi clienti che da coloro che posseggono già una scheda SIM Vodafone, partendo da 10 Euro.

Ovviamente, trattandosi di una promozione riservata al periodo del Black Friday, sarà accessibile in tutti i negozi Vodafone da domani 22 Novembre, fino a Domenica 26.

La scelta dei Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 non è certo casuale, dal momento che sono tre smartphone in grado di supportare pienamente la nuovissima rete 4.5 di Vodafone, che proprio nella giornata di ieri ha annunciato l’espansione del raggio di copertura del 5G, una prima assoluta a livello mondiale.