Black Friday Vodafone: un Vodafone Pass a scelta in regalo

Non solo, ma anche. E’ proprio per questo che Vodafone ha deciso di fare, per i propri utenti, le cose in grande, e nella giornata di domani ha deciso di offrire ai propri utenti iscritti al programma a premi una scelta.

Gli utenti, quindi, disegnando l’apposito sorriso, potranno scegliere tra Pass Social & Chat, che non va ad intaccare la quantità di linea dati offerti dalla promozione quando si naviga sui social e si utilizzano le piattaforme di messaggistica istantanea, Pass Video, Pass Music e Pass Web Voice. Tutte, saranno disponibili gratuitamente per quattro settimane, dopo di che si disattiveranno in automatico.

Le quattro promozioni in questione, normalmente costano 5, 10, 3 e 10 Euro a rinnovo, il che garantisce un rinnovo importante in un periodo di festività in cui le persone sono solite utilizzare maggiormente gli smartphone, sia per gli auguri che per fare acquisti o comunicare con gli amici.

Si tratta di un regalo che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti. Fateci sapere quale avete intenzione di scegliere.

Ricordiamo che Vodafone parteciperà al Black Friday regalando un Galaxy A3.