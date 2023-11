Black Friday Xiaomi: POCO F5 ed X5 in offerta ad un prezzo imperdibile

In aggiunta al super sconto su Redmi 12 Pro da 256GB, arrivano sullo store ufficiale di Xiaomi delle interessanti promozioni sugli altri smartphone del marchio asiatico. In particolare, quest’oggi ci soffermeremo su due smartphone a marchio POCO.

Partiamo da POCO X5 5G che può essere acquistato a 249,90 Euro, in calo dai 299,90 Euro di listino. Lo smartphone include un DotDisplay AMOLED FHD+ a 120Hz, processore Snapdragon 695, ed è dotato di una tripla fotocamera AI da 48 megapixel, ma include anche il supporto Fast Charging a 33W.

In offerta troviamo anche il POCO F5, che è disponibile a 379,90 Euro, dai 429,90 Euro di listino. In questo caso troviamo un processore Snapdragon 7+ Gen 2, Display AMOLED Flow da 120Hz e tripla fotocamera da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Gli sconti del Black Friday di Xiaomi saranno disponibili per tutto il mese di Novembre, e culmineranno nella settimana del Venerdì Nero dello Shopping. Ovviamente anche nel corso delle prossime settimane segnaleremo su queste pagine le migliori offerte proposte dallo store, che propone anche delle offerte speciali a tempo disponibili solo in determinati slot orari. Il consiglio è di collegarvi direttamente su Mi.com per poter accedere rapidamente a tutti gli sconti.