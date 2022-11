Black Friday Xiaomi: Redmi Note 11 in super offerta con questo coupon

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, è già partito il Black Friday di Xiaomi, che propone un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Tra le promozioni più interessanti ne segnaliamo una su Redmi Note 11.

Lo smartphone, nella versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, può essere acquistato a 129,90 Euro. Ciò che bisogna fare è semplicemente collegarsi alla pagina dedicata sul sito Xiaomi e cliccare sul tasto "acquista ora" nei pressi dello smartphone in questione.

A questo punto, per far calare il prezzo di 139,90 Euro a 129,90 Euro, è necessario inserire il codice "SMARTESTBF" al momento del pagamento nel carrello. Xiaomi evidenzia che tale codice ha un valore di 10 Euro e può essere utilizzato a fronte di una spesa minima di 69 Euro. Il coupon non è cumulabile con altri codici di questo tipo.

Il produttore asiatico ha lanciato un'ampia serie di promozioni su tantissimi prodotti a marchio Xiaomi e Poco. Le offerte saranno disponibili fino al 17 Novembre 2022 ed abbracceranno sia smartphone che prodotti dell'ecosistema Xiaomi.