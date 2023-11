Black Friday Xiaomi: super sconto su Redmi Note 12 Pro da 256Gb

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nel nostro articolo dedicato, è iniziato già il Black Friday di Xiaomi, che nella prima wave di sconti propone una serie di offerte molto dedicate su tanti prodotti del listino.

Partiamo in questa nostra marcia d’avvicinamento segnalando un’offerta molto interessante proposta su Redmi Note 12 Pro, che nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage può essere acquistato a 259,90 Euro, in calo dai 399,90 Euro di listino. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto sullo store ufficiale di Xiaomi, che garantisce anche la spedizione gratuita.

Lo sconto scadrà alle 23:59 del 16 Novembre 2023. Il 17 Novembre partirà invece il Black Friday vero e proprio che scadrà alle 23:59 del 27 Novembre 2023, dopo di che Xiaomi proporrà altri sconti fino alle 23:59 del 30 Novembre 2023. Le promozioni insomma sono destinate a continuare ed accompagneranno tutti gli appassionati per l’intero mese.



Ovviamente, nel corso delle prossime giornate riporteremo su queste pagine anche le altre promozioni proposte da Xiaomi in occasione del Black Friday: oltre agli smartphone infatti il marchio asiatico propone sconti anche sui prodotti AIoT, come i robot aspirapolvere autonomi.