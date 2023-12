Fai tanto black humor? Potresti essere depresso, secondo la scienza

Uno studio condotto dall'Università di Firenze ha esplorato il legame tra diversi stili di umorismo e la salute mentale, scoprendo un indicatore di predisposizione alla depressione: il black humor. I ricercatori hanno coinvolto 686 partecipanti italiani, classificando il loro stile di umorismo in otto categorie distinte.

Questa ricerca, che ha classificato l'umorismo in otto categorie diverse, ha evidenziato come l'umorismo benevolo, che tende a rafforzare i legami sociali e funge da meccanismo di coping, agisca come un fattore protettivo contro il disagio emotivo. D'altra parte, il black humor, caratterizzato da toni più mordaci e talvolta derisori, è stato collegato a sentimenti negativi come depressione, ansia e stress.

Questa scoperta sfida la percezione comune dell'umorismo come universalmente benefico, suggerendo che il tipo che una persona predilige può effettivamente riflettere o influenzare il suo stato di salute mentale. Tuttavia, è importante notare che lo studio si basa su un campione limitato a partecipanti e potrebbe non essere rappresentativo di altre culture.

Inoltre, l'uso di autovalutazioni potrebbe introdurre un certo grado di pregiudizio nelle risposte. Nonostante queste limitazioni, il documento apre nuove strade nella comprensione del ruolo dell'umorismo nella psicologia umana e nella salute mentale.

La ricerca sottolinea l'importanza di considerare il contesto e il contenuto dell'umorismo nella valutazione del benessere psicologico di una persona. Ulteriori studi potrebbero esplorare la natura bidirezionale di questa relazione: umorismo e salute mentale. A tal proposito, però, un'altra ricerca ha affermato che chi tende a fare black humor è più intelligente.