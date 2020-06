Black Lives Matter: Lady Gaga dona il proprio account Instagram da 40 milioni di follower

Lady Gaga scende in campo in prima persona per le proteste in corso negli Stati Uniti. La popstar, che di recente è tornata con il nuovo album "Chromatica", ha annunciato di aver donato il proprio account Instagram da 40 milioni di follower alle associazioni coinvolte nella mobilitazione Black Lives Matter.

L'annuncio è stato dato attraverso un lungo messaggio in cui Gaga ha voluto mostrare il proprio supporto alle proteste in corso nelle principali città degli Stati Uniti, ed ha affermato che "a partire da domani, consegnerò il mio account Instagram a tutte le organizzazioni a cui ho recentemente donato, allo scopo di amplificare le loro voci. E prometto in seguito, e per sempre, di dare spazio su tutte le piattaforme social alle voci dei tantissimi membri e gruppi che hanno ispirato la comunità nera".

Gaga ha anche pubblicato una lista di associazioni a cui è possibile inviare donazioni, e che probabilmente si affideranno al suo account per rendere il messaggio più chiaro a tutti. Si tratta di Loveland Foundation, Black Lives Matter, Campaign Zero, Marsha P. Johnson Institute, NAACP Legal Defens Fund, Color of Change, Black Future Lab, Fair Fight, National Lawyers Guild e Community Justice Action Fund.

Come avvenuto anche in altre nazioni ed in altre circostanze, i social stanno giocando un ruolo fondamentale nelle proteste. Twitter di recente ha rimosso un video di Trump da Twitter per violazione di copyright.