Black Myth: Wukong e NARAKA: BLADEPOINT sono 'RTX': Ray Tracing e DLSS 3.5

Per scaldare i fan in attesa della GDC 2024, NVIDIA ha deciso di annunciare i prossimi titoli in arrivo con Ray Tracing e con le tecnologie del pacchetto DLSS. Tra questi, anche Black Myth: Wukong e NARAKA: BLADEPOINT.

L'ultimo aggiornamento sulla lista dei giochi RTX ON, infatti, è a dir poco esplosivo.

Da una parte Black Myth: Wukong, che arriverà sul mercato il 20 agosto 2024 direttamente con Ray Tracing e il DLSS 3.5 con tutte le tecnologie a disposizione, inclusi Frame Generation e il nuovo tool Ray Reconstruction (per saperne di più, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle varie funzioni del DLSS).

Destino simile per NARAKA: BLADEPOINT, che aggiungerà il Full Ray Tracing su tre aree PVP e PVE, mentre altre verranno aggiornate nel tempo per offrire il supporto all'illuminazione in tempo reale.

Tra le altre novità, Star Wars Outlaws arriverà nel corso dell'anno con Ray Tracing e DLSS 3, mentre Portal With RTX aggiunge il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction mediante una patch già disponibile per il download.

Appuntamento per il 26 marzo 2024 con Diablo IV, giorno in cui riceverà un aggiornamento con effetti ray-traced. Dulcis in fundo, il DLSS 3.5 arriva su RTX Remix (aspetto già spoilerato dal suo arrivo su Portal With RTX).

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.