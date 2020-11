Black November Mediaworld: sconti su tanti TV OLED LG e Sony

Si avvicina il Black Friday del 27 Novembre, e continuano le offerte delle principali catene di distribuzione in vista del venerdì nero dello shopping. Quest’oggi ci soffermiamo sul volantino di Mediaworld, che fino all’8 Novembre sarà attivo sia nei negozi che online.

Nella promozione “La Tecnologia Ti Arriva A Casa” infatti troviamo a prezzo ridotto tanti modelli di TV OLED.

L’LG OLED 55CX6LA da 55 pollici è disponibile a 1499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Sempre dal fronte LG, troviamo a prezzo ridotto anche il 55GX6LA da 55 pollici, che viene proposto a 1899 Euro, per un risparmio di 300 Euro dai 2199 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea è disponibile a 2699 Euro. In sconto anche l’OLED 65BX6LB da 65 pollici, a 1799 euro, per un risparmio di 500 Euro.

Sconto anche sui TV OLED Sony: il KD65A8 da 65 pollici passa a 2499 Euro, 400 Euro in meno dai 2899 Euro di listino. Il KD77AG9 invece viene proposto a 4299 Euro, mentre l’OLED KD55AG9 può essere acquistato a 1799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta, inclusi smartphone ed altri dispositivi d’elettronica ed informatica, è disponibile a questo indirizzo.