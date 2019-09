Black Shark 2 Pro, lancio in Europa imminente: specifiche e uscita

Dopo l'annuncio risalente a due mesi fa, Black Shark 2 Pro torna finalmente a far parlare di sé per via del suo imminente arrivo in Europa. Infatti, la società cinese ha svelato, nella giornata odierna, la data di lancio nel Vecchio Continente, che è più vicina di quanto si possa pensare.

L'annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook ufficiale: Black Shark 2 Pro arriverà in Europa il prossimo 9 ottobre 2019. Chi acquisterà lo smartphone durante la prima fase di vendita riceverà un kit gamepad in omaggio e potrà comprare alcuni accessori a metà prezzo.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della "versione potenziata" di Black Shark 2, lo smartphone da gaming uscito durante i primi mesi del 2019. A livello di caratteristiche tecniche, il dispositivo monta un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e aspect ratio 19,5:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, una GPU Adreno 640, 12GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una dual camera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.75) + 12MP (Samsung S5K3M5, tele, f/2.2), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 27W. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 163,61 x 75,01 x 8,77 mm, per un peso di 205 grammi. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Non mancano anche tutte le connettività del caso, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11ac passando per il Bluetooth 5 e per la porta USB Type-C. Vengono invece a mancare il jack audio per le cuffie e l'NFC. Il sensore per le impronte digitali è integrato sotto allo schermo. Al momento non si conoscono ancora i prezzi, ma vi ricordiamo che l'originale Black Shark 2 veniva inizialmente venduto a un costo di partenza di 549 euro. Possiamo quindi aspettarci un prezzo simile. Le colorazioni disponibili in Europa saranno Shadow Black, Iceberg Grey e Gulf Blue. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Black Shark 2 Pro.

Riuscirà Black Shark 2 Pro ad impensierire ROG Phone 2? Staremo a vedere.