Black Shark 2 Pro supera tutti con un risultato incredibile su AnTuTu Benchmark

Dopo essere stato annunciato nella giornata di oggi, lo smartphone da gaming Black Shark 2 Pro torna a far parlare di sé per via dei primi test eseguiti tramite la nota piattaforma di benchmark AnTuTu. Spoiler: è un mostro di potenza.

Infatti, come riportato anche da GSMArena, lo smartphone ha fatto registrare un totale di ben 500.610 punti su AnTuTu Benchmark. Questo risultato posiziona Black Shark 2 Pro direttamente in testa alla classifica degli smartphone più potenti. D'altronde, il dispositivo da gaming monta componenti di fascia alta, come il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, la GPU Adreno 640, i 12 GB di RAM LPDDR4X e i 128/256GB UFS 3.0 di memoria interna.

Per farvi un esempio concreto, in precedenza lo smartphone più potente nella classifica di AnTuTu Benchmark era Nubia Red Magic 3, che però si era fermato a un totale di 382.331 punti. Insomma, lo scarto prestazionale è piuttosto marcato, anche se presto dovrebbero approdare sul mercato dei validi concorrenti di Black Shark 2 Pro.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il dispositivo da gaming sarà disponibile a un prezzo di partenza di 435 dollari per la variante con 12GB di RAM e 128GB di memoria e di 508 dollari per quella con 256GB di storage.