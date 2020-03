Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali: smartphone da gaming dal prezzo interessante

Dopo le prime informazioni di qualche giorno fa, finalmente Black Shark 3 e il suo modello Pro sono stati svelati ufficialmente in Cina. Sono state confermate diverse delle caratteristiche tecniche emerse negli scorsi giorni, ma ci sono anche altri aspetti interessanti (come il prezzo).

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Authority, è stata confermata la presenza dei trigger fisici (qui chiamati "Master Buttons"), che permettono di mirare e sparare in modo simile a quanto avviene con i tasti dorsali dei comuni controller. Questa soluzione è in grado di fornire un feedback migliore, dato che stiamo parlando di pulsanti fisici, e potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di videogiocatori mobili (anche se i trigger andranno provati con mano).

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Black Shark 3, troviamo uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e touch sampling rate di 270 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 13MP (grandangolare, 120 gradi) + 5MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 4720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Parlando della variante Pro, le principali differenze sono da ricercarsi nel display, che qui è un OLED da 7,1 pollici con risoluzione 2K (3120 x 1440 pixel) e refresh rate di 90 Hz, e nella batteria da 5000 mAh. Per il resto, entrambi i modelli implementano svariate funzionalità dedicate al gaming e dispongono del supporto al 5G e al Wi-Fi 6.

Passando a prezzi e disponibilità, Black Shark 3 è già disponibile da oggi 3 marzo 2020 in Cina, mentre la variante Pro arriverà il 10 marzo. La variante "base" viene venduta a 3499 yuan (circa 450 euro al cambio attuale) per il modello da 8/128GB, 3799 yuan (circa 490 euro) per quello da 12/128GB e 3999 yuan (circa 515 euro) per la variante da 12/256GB. Il modello Pro ha invece un prezzo di 4699 yuan (circa 605 euro) per l'opzione 8/256GB e di 4999 yuan (circa 645 euro) per quella da 12/256GB. Insomma, il costo potrebbe risultare interessante per una certa tipologia d'utenza. Non abbiamo tuttavia ancora dettagli per quanto riguarda i prezzi europei, quindi meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela.