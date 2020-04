Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro arrivano in Europa: ecco la data

Dopo essere stati annunciati in Cina a inizio marzo 2020, gli smartphone da gaming Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro stanno per arrivare in Europa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers e come si legge sul sito ufficiale europeo di Black Shark, l'inizio delle vendite dei due dispositivi è fissato per l'8 maggio 2020. Insomma, è finalmente giunta l'ora, anche per gli utenti europei, di mettere le mani su questi smartphone da gaming. Tuttavia, al momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli ufficiali in merito al prezzo. Si vocifera di un costo di partenza di 550 euro (probabilmente si andrà verso i 600 euro), staremo a vedere.

Vi ricordiamo che la scheda tecnica di Black Shark 3 comprende un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e touch sampling rate di 270 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 13MP (grandangolare, 120 gradi) + 5MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 4720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Per quanto riguarda, invece, il modello Pro, le principali divergenze si trovano nel display (che in questo caso è un OLED da 7,1 pollici con risoluzione 2K (3120 x 1440 pixel) e refresh rate di 90 Hz) e nella batteria da 5000 mAh. Per il resto, i due modelli dispongono di diverse funzionalità legate al mondo dei videogiochi e supportano il 5G e il Wi-Fi 6.