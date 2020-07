Black Shark 3S in arrivo a breve: è il mese degli smartphone da gaming

Possiamo ormai definire luglio 2020 come il mese degli smartphone da gaming. Infatti, dopo l'annuncio di Lenovo Legion Duel e la pubblicazione della nostra recensione di ASUS ROG Phone 3, sta per arrivare un terzo dispositivo di questo tipo. Infatti, Black Shark 3S è imminente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la presentazione dello smartphone da gaming avverrà il 31 luglio 2020 in Cina. I primi rumor descrivono un Black Shark 3S montante un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, annunciato giusto qualche settimana fa. Insomma, a quanto parer sono diversi i produttori che stanno cercando di portare sul mercato dei dispositivi con a bordo l'ultimo SoC disponibile, in grado di fornire prestazioni piuttosto elevate. Pensate che presto dovrebbe essere svelato anche un altro smartphone da gaming con questo processore, ovvero Red Magic 5S.

Per quanto riguarda la possibile restante scheda tecnica di Black Shark 3S, gli ultimi rumor e leak parlano della presenza di un display AMOLED da ben 7,1 pollici con risoluzione QHD+ (3120 x 1440 pixel) con refresh rate di 144 Hz, 8/12/16GB di RAM, 256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 13MP + 5MP, una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 5000 mAh. Per il resto, vi ricordiamo che i modelli Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, che dispongono del processore Qualcomm Snapdragon 865 (non Plus), sono già arrivati in Italia.