Black Shark 3S ufficiale: tutto sul nuovo smartphone da gaming

Dopo le prime informazioni rilasciate a fine luglio 2020, lo smartphone da gaming Black Shark 3S è stato svelato ufficialmente in Cina. Si tratta di un modello che sembra puntare molto sul prezzo e su alcune funzionalità dedicate al mondo dei videogiochi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, tra le principali novità rispetto al "predecessore" Black Shark 3 c'è uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz (il precedente modello si fermava a 90Hz) e touch sampling rate di 270Hz. La risoluzione del pannello è Full HD+, mentre l'aspect ratio è 20:9.

Analizzando la restante parte della scheda tecnica di Black Shark 3S, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 13MP (f/2.25, ultra-wide, 120 gradi) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 4729 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Per quanto riguarda, invece, le funzionalità software, troviamo la possibilità di creare delle macro, in modo da far svolgere automaticamente alcune azioni, e quella di avviare la registrazione del gameplay mediante comandi vocali, perlomeno in Cina.

Arrivando ai prezzi, in Cina Black Shark 3S viene venduto a 4000 yuan (circa 486 euro al cambio attuale) per il modello da 12/128GB, mentre la variante da 12/256GB costa 4300 yuan (circa 523 euro).