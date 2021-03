Black Shark 4 e 4 Pro sono ufficiali: ecco i nuovi smartphone da gaming di Xiaomi

Black Shark ha annunciato oggi la nuova serie di smartphone da gaming, composta da Black Shark 4 e Blask Shark 4 Pro, che arriveranno nei negozi accompagnati da una serie di accessori dedicati al gioco da mobile.

Su entrambi i modelli troviamo uno schermo E4 AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 720Hz. I due smartphone si differenziano invece per il chipset presente sotto la scocca: su Black Shark 4 troviamo lo Snapdragon 870, mentre sul Pro gli ingegneri hanno optato per lo Snapdragon 888, oltre che su un sistema di raffreddamento a liquido a due strati che è in grado di gestire il calore soprattutto durante le sessioni di gaming più intense.

Interessante è proprio questo sistema di raffreddamento a liquido: il primo strato è presente direttamente sotto lo schermo mentre il secondo sotto il chipset e le altre componenti: questo approccio secondo Xiaomi dovrebbe aumentare la dissipazione del calore del 30% ed abbassare la temperatura della CPU di 18°C.

Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro supportano la ricarica rapida da 120W per le batteria da 4.500 mAH: la carica completa viene completata in 14 minuti e 50 secondi.

Su Black Shark 4 Pro troviamo anche la funzione RAMDISK di Xiaomi che usa la RAM per migliorare le prestazioni di una determinata app.

Differenze anche dal punto di vista fotografico: Black Shark 4 Pro include una lente posteriore principale da 64 megapixel, accompagnata da un sensore ultra wide da 8 megapixel ed un sensore ausiliario da 5 megapixel. Black Shark 4 invece è presente da 48 megapixel, mentre le altre due lenti sono uguali. Le fotocamera per i selfie sono invece da 20 megapixel.

Interessante anche l'aspetto relativo ai pulsanti a scomparsa meccanici presenti sulla scocca posteriore dei due Black Shark 4, che garantiscono un controllo più preciso durante i giochi e grazie ad una nuova tecnologia battezzata "magnetic power lift" forniscono un controllo tattile che si integra con la scocca aerodinamica. Ovviamente i pulsanti meccanici possono anche essere associati a determinate scorciatoie e non solo per il gaming.

Come interfaccia utente troviamo la JOYUI 12.5 con Android 11, che è arricchita con un'ampia gamma di funzioni per il gaming.

Di seguito i prezzi per il mercato cinese, dove la serie debutterà il 26 Marzo, mentre non è stata diffusa alcuna informazione su quello internazionale.

Black Shark 4

6GB+128GB: 2499 RMB (322 Euro)

8GB+128GB: 2699 RMB (348 Euro)

12GB+128GB: 2999 RMB (389 Euro)

12GB+256G: 3299 RMB (426 Euro)

Black Shark 4 Pro

8GB+256GB: 3999 RMB (516 Euro)

12GB+256GB: 4499 RMB (581 Euro)

16GB+512GB: 5299 RMB (684 Euro)

Nei negozi cinesi arriveranno anche tanti accessori per il gaming, tra cui il Black Shark FunCooler 2 Pro e le Black Shark 3.5mm Earphones.