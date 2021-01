Black Shark 4: la next-gen di gaming phone avrà la ricarica rapida a 120W

A meno di un anno dal lancio di Black Shark 3S, la divisione votata al gaming di Xiaomi torna a far parlare di sé attraverso un post su Weibo dell'attuale CEO dell'azienda, Luo Yuzhou, il quale ha confermato le voci che vogliono l'azienda al lavoro sul nuovo Black Shark 4.

In particolare, il CEO di Black Shark ha confermato il nome del nuovo device. Il nuovo gaming phone Xiaomi si presenta tramite un poster teaser, come ormai l'azienda ci ha abituati, inserendo solo alcune delle feature che caratterizzeranno il nuovo dispositivo.

Stando alle informazioni pubblicate, il prossimo flagship dedito al gaming avrà una batteria da 4500 mAh dotato di ricarica rapida a 120 W, in grado di portare lo smartphone da 0 a 100 in meno di un quarto d'ora. L'ultimo smartphone Xiaomi a supportare questi numeri è stato Xiaomi Mi 10 Ultra, che però con 120 W era in grado di arrivare a carica completa in 23 minuti.

Come l'azienda sia riuscita a ridurre ulteriormente queste tempistiche già eccezionali rimane un mistero. Le prime speculazioni parlano di un miglioramento tale nell'impianto di raffreddamento di Black Shark 4 da ridurre al minimo la dissipazione di energia durante la carica.

La data di lancio del nuovo Black Shark non è stata comunicata ma, stando alle tempistiche di Xiaomi, quando è tempo di poster del genere la presentazione è davvero dietro l'angolo. Ricordiamo che giusto stamattina Xiaomi ha mostrato anche il poster di Redmi K40.