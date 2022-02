Black Shark 4 Pro finalmente disponibile in Italia: prezzi e scheda tecnica

Il periodo è particolarmente movimentato in termini di annunci tech. Infatti, l'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona è imminente e miriadi di aziende stanno dunque cercando di cogliere l'occasione per lanciare i propri prodotti. Non poteva essere da meno Black Shark, che ha reso disponibile Black Shark 4 Pro lato Global.

Per chi non lo sapesse, l'originale annuncio in Cina della gamma Black Shark 4 è avvenuto a marzo 2021 e abbiamo già pubblicato da tempo la recensione del modello base Black Shark 4 su queste pagine. Tuttavia, finora il modello Pro non disponeva di una variante destinata all'Italia (e ovviamente agli altri Paesi Global), che è invece ora stata rilasciata nella giornata del 23 febbraio 2022.

Visto il precedente reveal estero, in molti tra di voi conosceranno già le specifiche, dunque è bene partire dai prezzi: 579 euro per il modello da 8/128GB e 679 euro per la variante da 12/256GB. Le colorazioni disponibili sono quelle Misty Grey, Cosmos Black e Shadow Black. L'acquisto si può effettuare a partire dalla giornata del 23 febbraio 2022 mediante il portale ufficiale di Black Shark.

Ricordiamo in ogni caso la scheda tecnica di Black Shark 4 Pro per coloro che non seguono il mercato smartphone da un po' o si sono persi l'annuncio cinese: le caratteristiche tecniche includono uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 144Hz, touch sampling rate di 720Hz, supporto all'HDR10+ e picchi di luminosità di 1300 nit, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.45) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W.

Le dimensioni dello smartphone sono di 163,83 x 76,35 x 9,9 mm, per un peso di 220 grammi. Non manca il supporto a 5G, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è personalizzato mediante la JOYUI 12.5, che trova le sue radici nella MIUI 12.5 di Xiaomi. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, non mancano ovviamente svariate funzionalità dedicate al gaming, ad esempio gli apprezzati trigger dorsali fisici pop-up e un sistema di raffreddamento avanzato. Inoltre, il noto portale DXOMARK ha già piazzato Black Shark 4 Pro al primo posto lato audio.