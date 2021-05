Black Shark 4, lo smartphone da gaming più economico è in offerta su Amazon

Non sono in pochi coloro che vedono il mondo degli smartphone da gaming come un mercato costellato di dispositivi non esattamente economici. Tuttavia, la situazione sta cambiando con il corso del tempo e un esempio interessante è rappresentato dall'offerta attiva in queste ore su Black Shark 4.

Infatti, il prezzo dello smartphone è sceso a 429 euro (ricordiamo che nel 2020 c'era "la battaglia per democratizzare il 5G" in questa fascia). Generalmente, come potete apprendere anche dalla notizia di annuncio, la variante Global da 8/128GB del dispositivo costerebbe 499 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 14%, ovvero di 70 euro. Niente male, considerando che facciamo riferimento a un nuovo dispositivo, uscito proprio ora in Europa. In ogni caso, nella pagina di Amazon dedicata alle cosiddette "Offerte Top", al momento in cui scriviamo si legge che la promozione terminerà tra due giorni.

Al netto delle specifiche tecniche, tra gli aspetti in grado di attirare subito l'attenzione dell'utente troviamo i trigger dorsali, che "fuoriescono" in seguito all'utilizzo di appositi slider. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: "emettono" dei suoni meccanici che danno la sensazione di dover "andare in guerra" (in genere i trigger si usano per mirare e sparare nei giochi).

In ogni caso, ci sarà sicuramente modo di approfondire come si deve il prodotto più avanti. Nel frattempo, Black Shark 4 è già scontato e può potenzialmente fare gola a coloro che sono soliti giocare da mobile, tenendo bene a mente anche il fatto che gli altri principali smartphone da gaming disponibili in Italia, ovvero RedMagic 6, ASUS ROG Phone 5 e Lenovo Legion Phone Duel 2, hanno prezzi più elevati (partono rispettivamente da 599 euro, 799 euro e 899 euro).