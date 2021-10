Black Shark 4S e 4S Pro ufficiali: presentazione il 14 ottobre, i primi dettagli tecnici

La serie di smartphone da gaming Black Shark 4 è in Europa da aprile 2021, ma sembra essere prossima ad arricchirsi di due nuovi modelli. Il brand sotto Xiaomi oggi ha infatti annunciato ufficialmente che Black Shark 4S e 4S Pro verranno presentati il 13 ottobre 2021: il motto è “evoluzione e attacco”.

L’annuncio è giunto tramite la pagina ufficiale Weibo, social network cinese dove la società ha pubblicato il teaser che trovate in calce alla notizia. Sono già noti anche alcuni dettagli tecnici fondamentali grazie al rinomato tipster cinese Digital Chat Station: per esempio, sotto la scocca troveremo il chipset Qualcomm Snapdragon 888+, mentre il display supporterà il refresh rate fino a 144Hz e la batteria supporterà la ricarica rapida cablata a 120W.

Se paragonato al modello base Black Shark 4, si parla dunque di un upgrade interessante al processore in dotazione, mentre la tecnologia di ricarica flash resterà la medesima. Sarà interessante capire se ci sarà, eventualmente, un aumento della capienza della cella in dotazione. Per quanto concerne lo schermo, invece, oltre al refresh rate non sono noti altri dettagli; tuttavia, ci si aspetta un pannello dalle dimensioni identiche a Black Shark 4, ovvero un AMOLED da 6,67 pollici Full HD+.

In mancanza di altre informazioni ufficiali in merito a Black Shark 4S e 4S Pro, non ci resta che attendere il fatidico evento di lancio in Asia per conoscere i dispositivi in ogni dettaglio.

Nel frattempo, potete già leggere la recensione di Black Shark 4.