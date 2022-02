Black Shark 5 e 5 Pro senza segreti: specifiche tecniche complete rivelate pre-lancio

A poco più di un mese dal leak delle possibili specifiche tecniche di Black Shark 5, smartphone da gaming atteso per il lancio nei prossimi mesi, in rete grazie al database TENAA possiamo vedere quelle che sembrerebbero essere le specifiche autentiche di Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro: ormai non ci sono più segreti!

I certificati dei dispositivi dal numero di modello KTUS-A0 e PAR-A0 sembrano piuttosto simili alle precedenti indiscrezioni diffuse dai tipster, specialmente nel caso dello smartphone base: ancora una volta c’è la conferma della dotazione di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione pari a 2400x1080 e refresh rate di 144Hz, mentre sotto la scocca dovrebbe apparire il SoC Qualcomm Snapdragon 870 o Snapdragon 888+ assieme a 128/256 GB di archiviazione, 8/12 GB di RAM e batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida a 100W.

Il modello Black Shark 5 Pro, invece, dovrebbe debuttare con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 octa-core da 3 GHz di clock massimo, assieme a 8/12/16 GB di RAM, 256/512 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh e batteria da 4.600 o 5.000 mAh, anche in questo caso con ricarica rapida a 100W.

Altri dettagli interessanti riguardano la dotazione del sistema operativo Android, presumibilmente all’ultima versione, e la registrazione di filmati in 4K. Mancano, però, informazioni relativamente al comparto fotocamera.

