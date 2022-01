Black Shark 5 in arrivo, trapelano specifiche tecniche: attenzione al display!

Nell’ottobre 2021 Xiaomi ha presentato gli smartphone da gaming Black Shark 4S e 4S Pro, varianti della quarta iterazione evolute alla massima potenza con i componenti di ultima generazione. Ora lo sguardo si sposta verso la serie Black Shark 5 in arrivo nel 2022, di cui sono già apparse in rete le prime indiscrezioni.

A parlarne tramite il social network cinese Weibo è stato il tipster Panda is Bald che, con poche parole, ha illustrato ai lettori alcuni dettagli tecnici della versione standard di Black Shark 5: secondo lui, particolare attenzione andrà posta sul display Samsung E4 AMOLED 1080p con refresh rate di 144Hz e touch sampling rate di 720Hz, pronto a dare del suo meglio sia in ambito gaming, sia in contesti multimediali di ogni sorta. Sotto la scocca, invece, si attende la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888+ assieme a una batteria da 4.600 mAh.

Nei commenti, invece, si è discusso della versione potenziata Black Shark 5 Pro, la quale si dice sia destinata ad approdare nei negozi con chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, batteria da 5.000 mAh e display Samsung E4 AMOLED QHD+ a 144Hz di frequenza di aggiornamento.

I lettori più attenti, e fan di Black Shark, noteranno che Black Shark 5 vanilla non è altro che una versione aggiornata di Black Shark 4S, a sua volta un lieve upgrade rispetto a Black Shark 4. Insomma, sembra che la catena sia destinata a proseguire. Ma sarà davvero così? Lo capiremo soltanto solamente a marzo 2022, mese in cui dovrebbero essere presentati.

Due giorni fa, invece, si è fatta largo l’indiscrezione della possibile acquisizione di Black Shark da parte di Tencent.