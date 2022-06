Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro ufficiali in Italia: prezzi e codici sconto

È passato qualche mese dalla presentazione in Cina della gamma Black Shark 5. Risulta dunque giunto il momento di approfondire l'arrivo in Italia dei nuovi smartphone da gaming, sia il modello "base" che quello Pro.

Partendo da disponibilità e prezzi, la serie Black Shark 5 è disponibile a partire dal 9 giugno 2022. La variante "base", ovvero Black Shark 5, parte da 549 euro per il modello 8/128GB, arrivando a costare 649 euro per la variante da 12/256GB. Le colorazioni disponibili sono quelle Mirror Black ed Explorer Grey. Per quel che concerne, invece, Black Shark 5 Pro, il prezzo di partenza è di 799 euro per il modello da 8/128GB, nonché 899 euro per la variante da 12/256GB. Quanto costa il modello da 16/256GB? 999 euro. Le colorazioni in questo caso sono quelle Stellar Black e Nebula White. Si fa riferimento a sito Web ufficiale di Black Shark, Amazon e AliExpress per quel che concerne gli store coinvolti.

Fino al 30 giugno 2022 potrete usare su AliExpress i codici sconto EVERYEYEBS5 e EVERYEYE5PRO per ottenere rispettivamente 10 e 15 euro di risparmio su Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro: i codici ci sono stati forniti da Black Shark e noi li condividiamo con voi (non c'è alcun link affiliato o altro: solamente la possibilità di ottenere un piccolo sconto, anche se forse dall'Italia potrebbe risultare più conveniente puntare su Amazon).

In ogni caso, la scheda tecnica di Black Shark 5 include un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), picchi di luminosità di 1.300 nit, refresh rate di 144Hz e touch sampling rate di 720Hz, un SoC Snapdragon 870, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera da 64MP (f/1.79) + 13MP (f/2.4, ultra-wide) + 2MP (macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.45) e una batteria da 4.650 mAh con supporto alla ricarica a 120W. Non manca ovviamente il supporto a 5G e Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax.

Per il resto, le caratteristiche tecniche di Black Shark 5 Pro comprendono invece un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e una tripla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.75) + 13MP (f/2.4, ultra-wide) + 5MP (macro). Per il resto, le altre specifiche sono molto simili a quelle del modello "base". Chiaramente presenti sistema di raffreddamento avanzato basato su vapor chamber e personalizzazione JOYUI 13 basata sulla MIUI 13 con molte funzionalità gaming, così come sono presenti LED e trigger fisici pop-up dorsali.

Al netto di questo, oltre al reveal dei due smartphone, è arrivato anche l'annuncio degli auricolari ANC Black Shark JoyBuds Pro. A livello di caratteristiche generali, questi ultimi dispongono di certificazione IPX4, driver 12mm e autonomia totale stimata di 30 ore. Per quel che riguarda il prezzo di partenza, si fa riferimento a 79,90 euro. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Black Shark.