Black Shark è all'IFA 2022: annunciata al ventola FunCooler 3 Pro

A qualche settimana dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di Black Shark 5, torniamo ad approfondire le novità del brand. Infatti, se in quell'occasione avevamo analizzato la ventola FunCooler 2 Pro, ora nel contesto dell'edizione 2022 dell'IFA è arrivato l'annuncio dell'accessorio FunCooler 3 Pro.

Si tratta chiaramente di una ventola esterna per raffreddare gli smartphone da gaming dell'azienda, che mira a fornire una soluzione più avanzata rispetto al passato. Grazie ai suoi 20W (pensate che il precedente modello arrivava a 7W), l'accessorio esterno è infatti in grado di offrire temperature ancora più basse rispetto a quanto visto in precedenza col succitato FunCooler 2 Pro.

Il merito è anche del chip di raffreddamento custom TEC, dell'elevata area di raffreddamento in rame (2200mm2), della ventola a 7 pale ad alta velocità e del dissipatore. L'obiettivo è ovviamente quello di contenere il calore che si viene a generare relativamente allo smartphone. Infatti, in seguito a lunghe sessioni di gioco quest'ultimo potrebbe farsi sentire.

In ogni caso, come potete ben immaginare, il design include LED RGB, tra l'altro personalizzabili mediante l'applicazione Shark Arsenal. C'è anche un'opzione manuale per la gestione della temperatura, che permette all'utente di scegliere temperature tra 18 e 30 gradi Celsius. Insomma, anche Black Shark sarà presente all'edizione 2022 dell'IFA di Berlino.