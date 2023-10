Black Star Euronics: sconto importante su aspirapolvere Dyson, fino all'11 Ottobre

È disponibile da qualche giorno il nuovo volantino Black Star di Euronics che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica fino all’11 Ottobre. Nella lista figura anche un’aspirapolvere Dyson, su cui è possibile godere di una riduzione importante.

Si tratta del Dyson V10, che è disponibile al prezzo di 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino. Euronics dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 133 Euro al mese con Klarna a tasso zero ed interessi zero, ed offre la consegna gratuita ed il ritiro a costo zero nel punto vendita più vicino. Nella scheda prodotto viene anche specificato che il Dyson V10 a prezzo scontato è disponibile in sconto fino all’11 Ottobre 2023, salvo esaurimento scorte.

A livello tecnico, il Dyson V10 garantisce fino a 60 minuti di autonomia. Inoltre, la nuova spazzola Motorbar è progettata per pulire tutte le superfici a fondo. Presente anche la nuova tecnologia anti-groviglio di Dyson che fa in modo che peli e capelli non si incastrino nel rullo e del motore, che spinge le setole in nylon più in profondità tra le fibre dei tappeti.