Black Weekend Amazon: sconti su TV QLED Samsung da 55 e 43 pollici

Il Black Friday è passato, ma Amazon continua a proporre sconti a ridosso del Cyber Monday di lunedì prossimo, quando si terrà la consueta giornata dedicata ai prodotti d'elettronica ed informatica. Nell'ambito del così detto Black Weekend, però, il colosso di Jeff Bezos ripropone a prezzo ridotto alcuni TV QLED Samsung.

Il primo è il Q74T da 55 pollici, che viene proposto a 699,99 Euro, 249,01 Euro in meno rispetto ai 949 Euro precedenti, per un risparmio del 26%. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 140 Euro al mese, attraverso il sistema interno che può essere scelto direttamente al momento del pagamento. La consegna viene garantita, senza alcun costo aggiuntivo, entro venerdì 4 Dicembre 2020, per coloro che ordineranno nelle prossime ore. Nessuna informazione sulla scadenza.

In sconto torna anche il QE43Q64TAUXZT da 43 pollici, della serie Q64T: in questo caso il prezzo è più basso, di 479,99 Euro rispetto ai 509,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro. La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 del 30 Novembre 2020, quindi in occasione del Cyber Monday, e consente anche di scegliere il pagamento rateale di Amazon con rate da 96 Euro al mese per cinque mesi.