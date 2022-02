BlackBerry abbandona progetto smartphone 5G? La possibile causa

Il noto progetto dello smartphone BlackBerry 5G con tastiera QWERTY doveva arrivare nel 2021, ma un rinvio annunciato in seguito confermò la necessità di più tempo per realizzare il dispositivo, portando il lancio a fine 2022. Ebbene, a quanto pare il tutto sarebbe stato abbandonato in via definitiva da parte di OnwardMobility. Perché?

A parlarne nel dettaglio è stato il fondatore di CrackBerry – sito numero uno per gli amanti degli storici smartphone BlackBerry - Kevin Michaluk che, anche con un tweet informativo, ha annunciato ai fan la possibile scomparsa di OnwardMobility dalla scena: “Dopo un po’ di giorni dalla prospettiva ottimista datami dalla società, questa sembra avere fatto un tuffo sottoterra: più fonti mi confermano che OnwardMobility e il loro smartphone BlackBerry 5G con tastiera sono stati abbandonati”, ha spiegato Michaluk.

Il post non svela esattamente cosa sia andato storto ma, grazie a un successivo report di Android Police, sappiamo che la licenza di OnwardMobility per utilizzare il nome BlackBerry sui suoi prodotti potrebbe essere stata annullata. Anzi, alcune ulteriori fonti che hanno familiarità con la questione hanno spiegato come BlackBerry stessa voglia “prendere ulteriormente le distanze dai suoi giorni come fornitore di smartphone”.

I dubbi relativi a questo progetto e a queste dichiarazioni verranno dunque sciolti solamente nel momento in cui OnwardMobility pubblicherà un aggiornamento sullo sviluppo sul proprio blog, sempre se lo farà. Sarebbe un grande dispiacere, specialmente alla luce dei recenti commenti della stessa startup relativamente a “futuri aggiornamenti più regolari” sul dispositivo. Insomma, staremo a vedere.

Tra l’altro, a inizio mese BlackBerry ha venduto i suoi brevetti mobile per 600 milioni di Dollari.