BlackBerry come GameStop? Reddit sembra volerci provare

Il caso GameStop ha creato un precedente non di poco conto. Infatti, la community di Reddit ha dimostrato al mondo di avere una certa "voce in capitolo" per quel che riguarda le azioni delle grandi società. In questo contesto, era solamente questione di tempo prima che gli utenti decidessero di puntare su un'altra azienda, ovvero BlackBerry.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, alcuni piccoli investitori in queste settimane stanno guardando con interesse proprio il succitato brand. Il meccanismo è quello delle cosiddette "azioni meme", che in genere coinvolge società che non versano esattamente in buone acque. Nel caso siate interessati ad approfondire l'argomento, potete consultare il nostro approfondimento relativo al caso GameStop. Oltre a questo, per chi non lo sapesse, di recente AMC è stata al centro di un'altra "folle corsa" relativa alle azioni.

In queste settimane è invece proprio BlackBerry a trovarsi al centro del "terremoto": il prezzo delle azioni è salito da maggio 2021 in poi, anche se negli ultimi giorni la situazione sembra essersi un po' "ridimensionata". In ogni caso, pensate che, stando a S&P Global Market Intelligence, c'è stato un rialzo dell'11,7% solamente nel mese di maggio 2021. Non sono dunque in pochi gli investitori che stanno guardando con attenzione a quanto sta avvenendo in casa BlackBerry.

Per il resto, basta dare un'occhiata al subreddit r/wallstreetbets per rendersi conto del fatto che i thread su BlackBerry non mancano. Insomma, staremo a vedere se questo "terremoto" continuerà o meno.