BlackBerry Key2 in arrivo in Italia dal 30 Luglio, aperti i preordini su Amazon

BlackBerry ha da poco annunciato che il nuovo smartphone della compagnia, il BlackBerry KEY2, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 30 Luglio, ma nella giornata di oggi sono già stati aperti i preordini su Amazon, che effettuerà anche le spedizioni.

Il dispositivo è dotato dell'iconica tastiera fisica ed include anche tutte le caratteristiche di sicurezza tipiche della società canadese. Basato sul sistema operativo Android 8.1 Oreo, BlackBerry KEY2 è il primo telefono del marchio ex RIM ad avere una doppia fotocamera doppia, con lo Speed Key, ovvero il tasto di scelta rapida, consente di accedere istantaneamente e con un semplice gesto alle applicazioni, i contatti e le funzionalità utilizzate più frequentemente.

Il prezzo italiano di BlackBerry KEY2, nella versione Silver, è di 649,90 Euro, mentre la versione Black sarà commercializzata attraverso TIM a partire da Luglio.

“Anche se oggi, per il consumatore, la scelta in termini di smartphone è molto ampia, la maggior parte delle soluzioni proposte tende ad offrire esperienze d’utilizzo tra loro molto simili, senza una grande differenziazione”, afferma Alain Lejeune, Senior vice Presidente di TCL Communication e Presidente di BlackBerry Mobile. “Con BlackBerry KEY2, abbiamo sviluppato uno smartphone che si distingue, riunendo tutte le specificità che hanno reso BlackBerry un marchio iconico ed introducendo una serie di novità che ne fanno uno dei migliori dispositivi in termini di privacy e sicurezza, oltre che lo smartphone BlackBerry più avanzato che sia mai stato prodotto".

"BlackBerry sviluppa gli smartphone Android più sicuri al mondo. Li progettiamo per garantire una sicurezza su tutti i livelli e siamo entusiasti di collaborare con TCL Communication per il lancio del loro nuovo BlackBerry KEY2," ha dichiarato Alex Thurber, Senior vice Presidente e General Manager di Mobility Solutions di BlackBerry. "BlackBerry ha continuato a perfezionare il proprio approccio alla sicurezza mobile per decenni e siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri fan, ovunque nel mondo, un nuovo smartphone BlackBerry che sia moderno ed originale".