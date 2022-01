BlackBerry lancerà davvero uno smartphone 5G con tastiera QWERTY? Gli ultimi rumor

Con il termine del supporto a BlackBerry OS avvenuto il 4 gennaio scorso il destino del celebre brand smartphone sembrava già ben definito, nonostante i molteplici rumor sul rilascio di uno smartphone 5G “vintage” sotto lo stesso nome. Dopo mesi di silenzio, finalmente sembrerebbero esserci novità al riguardo.

Secondo quanto riportato da Gizchina nella giornata di oggi, 10 gennaio 2022, il produttore OnwardMobility avrebbe comunicato recentemente che “nonostante molteplici ostacoli e rinvii, abbiamo ancora in piano il rilascio sul mercato di smartphone BlackBerry 5G”. Il programma originale annunciato nell’agosto 2020 dava per assodato il ritorno in auge di BlackBerry nel corso del 2021.

Questa promessa, come ben sappiamo a posteriori, non è stata affatto mantenuta e non ci sono stati aggiornamenti veri e propri sul futuro del dispositivo. Le poche dichiarazioni del produttore OnwardMobility, con cui BlackBerry firmò un accordo di partnership nell’estate di due anni fa, non lasciano spazio a fantasie di amanti della telefonia o di nostalgici possessori di telefoni della doppia B. In poche parole, tutto ciò che possiamo fare allo stato attuale è attendere pazientemente dettagli ufficiali da parte di OnwardMobility, oltre alle semplici affermazioni dei portavoce dell’azienda.

