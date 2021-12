BlackBerry OS a fine corsa: fine del supporto dal 4 Gennaio 2022

I vecchi smartphone basati su BlackBerry OS si avviano alla fine della loro corsa. La società ex RIM ha annunciato che a partire dal 4 Gennaio i dispositivi con BlackBerry OS 7.1 o versioni precedenti, così come OS 10, perderanno i servizi chiave.

Ciò vuol dire a a partire dalla prossima settimana non saranno più in grado di accedere a componenti fondamentali come le telefonate, i messaggi di testo, dati ed anche l’accesso ai servizi di emergenza 911. Secondo quanto emerso, però, potrebbero anche verificarsi problemi con il WiFi ed applicazioni come BlackBerry world ed il Desktop Manager.

Il prossimo 4 Gennaio 2022 andrà in pensione anche PlayBook, lo sfortunato tablet dell’azienda.

La notizia era ovviamente nell’aria, dal momento che BlackBerry aveva chiuso il suo App Store ed il BlackBerry Messenger nel 2019. Secondo alcune indiscrezioni emerse qualche mese fa, inoltre, BlackBerry sarebbe pronta a lanciare uno smartphone 5G definito “dal tocco vintage”, la cui distribuzione però non si è ancora concretizzata e non sappiamo se i piani siano cambiati o meno.

Sempre nel corso del 2021, è emersa la notizia secondo cui BlackBerry avrebbe venduto oltre 90 brevetti ad Huawei, ma non sappiamo per quale motivo.

Tornando agli smartphone che dal 4 Gennaio 2022 non funzioneranno più, è probabile che la decisione della compagnia tocchi davvero pochi utenti, visto che non sono molto diffusi.