BlackBerry si prepara al lancio del suo smartphone 5G: tutti gli ultimi rumor

BlackBerry 5G sta per arrivare: l’annuncio di OnwardMobility e FIH Mobile Limited di agosto 2020 aveva già sollevato un certo hype tra gli appassionati dello storico brand di smartphone per il suo ritorno sul mercato, ma da quel momento le indiscrezioni non sono state sotto i riflettori dei siti del settore: vediamo dunque tutti i rumor.

Grazie anche ai colleghi di TechRadar, ora abbiamo una certa “mappa” di quello che potrebbe essere lo smartphone BlackBerry con supporto alla rete mobile di quinta generazione atteso per il lancio nel 2021. Sebbene gli sviluppatori originali del brand siano ormai lontani dal processo di creazione di questo dispositivo, la neo-proprietaria del brand OnwardMobility collaborerà con Foxconn per proporre nei negozi un telefono con tastiera fisica proprio come i cari vecchi BlackBerry.

Peter Franklin, CEO di OnwardMobility, ha svelato nel febbraio scorso durante un’intervista che “ulteriori dettagli saranno annunciati nei prossimi mesi”, ma per ora ancora non è stato reso noto alcun dettaglio; inoltre, i problemi attuali con la fornitura dei componenti chiave rendono possibili sia un rinvio del lancio dello smartphone, sia un aumento dei prezzi a circa 800 o 900 Dollari (ricordiamo che il BlackBerry Key2 costava circa 649 Dollari).

Tra le ultime indiscrezioni sul lato tecnico si parla di un “dispositivo di punta”, dunque dotato di un chip di fascia alta e, soprattutto, di una fotocamera di alto livello su cui lo stesso Franklin vorrebbe puntare particolarmente. Non è noto, attualmente, se si tratterà di uno smartphone con Android 11 già installato, se si baserà su una versione precedente o se magari attenderà il lancio di Android 12 per debuttare con stile.

A TechRadar, comunque, Peter Franklin ha dichiarato: “Oggi più della metà della popolazione mondiale possiede smartphone, quindi il mercato è enorme. Ciò che è mancato, tuttavia, è lo smartphone ultra sicuro e incentrato sulla produttività in grado di soddisfare le esigenze degli utenti aziendali, degli utenti governativi e dei consumatori attenti alla sicurezza - e questo è il vuoto che ci aspettiamo di colmare". Ergo, possiamo aspettarci un prodotto business esattamente come gli storici telefoni proposti in passato.

Intanto il marchio BlackBerry, ora focalizzato in ambito software di sicurezza e IoT, ha venduto ben 90 brevetti tecnologici a Huawei.