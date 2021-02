Blackberry pronta a tornare sul mercato con uno smartphone 5G dal tocco vintage

Dopo una pausa di riflessione di quasi due anni, Blackberry sembra intenzionata a tornare in pista. Come inizialmente anticipato meno di un anno fa, la prossima fatica del colosso canadese sarebbe in dirittura d'arrivo.

Quello in arrivo nel 2021 dovrebbe essere uno smartphone dalle caratteristiche premium, aspetto necessario per poter competere coi principali attori del mercato.

Attualmente legata a OnwardMobility, l'azienda è quindi prossima al ritorno sul mercato, sperando questa volta di riuscire a convincere una fetta più generosa dei consumatori, oltre alla solida base di affezionati, e intende farlo con il pieno supporto alla connettività 5G e alle ultime tecnologie. Per un ritorno in grande stile, Blackberry avrebbe deciso di mantenere la sua strada, quella che del resto ha caratterizzato l'azienda e reso iconici i suoi terminali: la tastiera fisica.

Gli ultimi tentativi sono stati caratterizzati infatti da specifiche tecniche non perfettamente allineate con la collocazione economica dei device. L'ultimo smartphone rilasciato dall'azienda sotto l'egida di TCL è stato il Blackberry KEY2 LE, accolto tiepidamente dal grande pubblico e che ha convinto TCL Communication ad abbandonare definitivamente il progetto di rilancio dello storico brand canadese.

Stando a quanto riportato dalla fonte, il CEO di OnwardMobility, Peter Franklin, avrebbe confermato l'approdo del nuovo terminale Blackberry sul mercato nordamericano ed europeo entro quest'anno. esistono anche piani per un lancio asiatico, ma la timeline per quest'area geografica è attualmente sconosciuta.