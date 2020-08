BlackBerry, storico ritorno a sorpresa: in arrivo degli smartphone 5G

Dopo la fine della partnership con TCL, sono stati in molti a scommettere che non avremmo più visto smartphone con questo brand, visti i continui tentativi di rilancio finiti non esattamente nel migliore dei modi. Tuttavia, ci sbagliavamo un po' tutti. Infatti, nella giornata odierna è stato svelato il ritorno di BlackBerry con degli smartphone 5G.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da PhoneArena, OnwardMobility e FIH Mobile Limited hanno deciso di "salvare" il brand, stringendo un accordo di partnership per produrre e immettere sul mercato dei dispositivi pronti per la nuova era della connettività a marchio BlackBerry. L'annuncio, avvenuto tramite il sito ufficiale di OnwardMobility, promette l'arrivo dei primi smartphone di questo tipo nel corso del 2021. Insomma, dovremo ancora aspettare un po' per vedere quali sono i piani relativi al futuro del brand BlackBerry, ma ora sappiamo che è stato ufficialmente "recuperato".

Vi ricordiamo che non si vedono smartphone con questo marchio dal 2018, dato che TCL Communication aveva deciso di non puntare più sul brand (e infatti non è stata rinnovata la licenza). Vi ricordiamo che ultimamente TCL sta lanciando smartphone a proprio marchio, come potete leggere nella nostra recensione di TCL 10 Pro. Adesso, dunque, il brand passa nelle mani di OnwardMobility e FIH Mobile Limited.

Difficile per il momento sbilanciarsi in merito a quali saranno le caratteristiche su cui punteranno questi dispositivi, ma risulta interessante il fatto che sia stato esplicitato che si tratterà di dispositivi 5G. Che si tratti della volta buona per un ritorno in grande stile di BlackBerry? Staremo a vedere.