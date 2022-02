BlackBerry vende buona parte dei suoi brevetti mobile per 600 milioni di dollari

Un anno fa BlackBerry decise di vendere 90 brevetti a Huawei, senza chiarire al pubblico la loro natura eccetto per un “non sono relativi agli smartphone”. In queste giornate, invece, BlackBerry Limited ha confermato la vendita dei suoi brevetti per tecnologie mobili per un totale di 600 milioni di Dollari. Chi le ha acquistate?

Giusto ieri è giunto l’annuncio tramite comunicato stampa da parte della società, la quale ha raggiunto un accordo con Catapult IP Innovations Inc. per la vendita di brevetti relativi principalmente a dispositivi mobili, messaggistica e reti wireless. L’azienda canadese ha comunque ribadito che questa trattativa non prevede l’acquisto di brevetti essenziali per il core business di BlackBerry.

Che società è Catapult IP Innovations? Si tratta di una società speciale nata proprio per acquisire le proprietà intellettuali di BlackBerry, molto probabilmente con lo scopo di percepire utili rivendicando la titolarità dei brevetti presso altre società alle quali sono già state concesse le licenze. Tra l’altro, bisogna notare come Catapult nasca senza prodotti da vendere o cassa: la trattativa è stata condotta chiedendo un prestito di 450 milioni di Dollari e promettendo versamenti per altri 150 milioni di Dollari in cinque anni. In altre parole, dovrà subito muoversi per ottenere i guadagni che si aspetta dai brevetti interessati.

Nel mentre, si continua a discutere del possibile debutto di uno smartphone BlackBerry 5G con tastiera QWERTY.