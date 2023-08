Blackout radio in Nord America: colpa di un brillamento solare

Il 7 agosto, le comunicazioni radio del Nord America e del Pacifico si sono misteriosamente interrotte. Secondo gli scienziati la causa è un potente brillamento solare.

Chiamati anche eruzioni solari, questi fenomeni consistono nella violenta espulsione di materia che esplode dalla fotosfera di una stella, sprigionando una energia equivalente a varie decine di milioni di bombe atomiche.

Fortunatamente, il campo magnetico della Terra ci protegge da questi eventi, come testimoniano le bellissime aurore boreali. Tuttavia, i brillamenti solari possono rappresentare un pericolo per i veicoli spaziali al di fuori della magnetosfera terrestre oppure, come in questo caso, interferire con le comunicazioni radio.

Il brillamento del 7 agosto è stato emesso da una regione di macchie solari proprio sul bordo del disco solare. L’eruzione è avvenuta mentre la rotazione della nostra stella stava per celare alla vista le macchie, quindi ci ha colpito solo di striscio.

Questo è solo dell’ultimo di una serie di eventi che stanno sconquassando la superficie solare da un paio di mesi a questa parte. Solo due giorni prima, infatti, era stata osservata un’altra violenta esplosione accompagnata da un’espulsione di massa coronale, che però non aveva dato conseguenze sulla Terra.

Mentre il sole si avvicina al suo periodo di massimo, previsto nel 2025, eventi come questi saranno sempre più frequenti. Per ora possiamo dormire sogni tranquilli, protetti come siamo dal campo magnetico terrestre. Ma cosa succederebbe se il campo magnetico si indebolisse?